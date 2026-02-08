logo deportes horizontal
América vs Rayados de Monterrey: VER EN VIVO y GRATIS el resultado de la jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, marcador online

Duelo entre candidatos al título desde el Estadio Ciudad de los Deportes, las Águilas de Jardine contra los pupilos de Torrent sigue en vivo el resultado de este cotejo por TV Azteca Deportes.

Escrito por:  Erick De la Rosa

El Club América y los Rayados de Monterrey se verán las caras en el Estadio Ciudad de los Deportes en un partido con sabor a revancha para las Águilas tras lo sucedido en la liguilla del pasado semestre. El club de Coapa llega con cinco unidades, por otro lado, La Pandilla registra siete puntos en el presente Torneo Clausura 2026. Por si fuera poco, ambos clubes podrían debutar a sus flamantes refuerzos; Raphael Veiga y Uros Durdevic.

