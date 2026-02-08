América vs Rayados de Monterrey: VER EN VIVO y GRATIS el resultado de la jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, marcador online

El Club América y los Rayados de Monterrey se verán las caras en el Estadio Ciudad de los Deportes en un partido con sabor a revancha para las Águilas tras lo sucedido en la liguilla del pasado semestre. El club de Coapa llega con cinco unidades, por otro lado, La Pandilla registra siete puntos en el presente Torneo Clausura 2026. Por si fuera poco, ambos clubes podrían debutar a sus flamantes refuerzos; Raphael Veiga y Uros Durdevic.

Te puede interesar: Uros Djurdjevic lanza tremendo dardo en su presentación con Rayados de Monterrey: “con este equipo…”