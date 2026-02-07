Uros Djurdjevic lanza tremendo dardo en su presentación con Rayados de Monterrey: “con este equipo…”

Uros Djurdjevic fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Rayados de Monterrey para encarar el Clausura 2026. El delantero llega a Nuevo León para suplir la baja de Germán Berterame y en su primera interacción, ya lanzó tremendo dardo.

El conjunto regio firmó al serbio por un lapso de 2 años y 6 meses, y tuvo que desembolsar la cantidad de 5 millones de dólares; es decir, 91.4 millones de pesos para pagarle al Atlas su pase y así no quedarse sin “killer del área” a días de que se cierren los registros en México, tras la inesperada salida del nacionalizado mexicano al Inter Miami.

Djuka fue presentado oficialmente como nuevo jugador del conjunto regio, con el que espera ganar títulos.|Rayados

“Con este equipo voy a estar muy bien acompañado. En ningún equipo tuve tantos jugadores con tanta calidad”, declaró el futbolista de 31 años durante su presentación.

Los números que le valieron a Rayados para contratar al serbio

Djuka arribó al futbol mexicano en verano de 2024, cuando fue firmado por el Atlas, ya que contaba con una gran trayectoria en el futbol europeo con los equipos de Palermo de Italia, Vitesse de Países Bajos y Real Sporting de España, por mencionar algunos.

Con los rojinegros, el delantero marcó 20 anotaciones y dio 4 asistencias durante 3,449 minutos en el terreno de juego, que representan 49 encuentros disputados durante los casi 2 años que estuvo en el club.

El mejor torneo del serbio en México fue en el Clausura 2025, cuando se consagró como el primer campeón de goleo en la historia de los Zorros. El futbolista de 31 años marcó 12 anotaciones, los mismos que Paulinho del Toluca y José Zúñiga con Xolos de Tijuana, pero que ahora juega para el América.

Se espera que Djuka debute en un gran duelo como lo es contra América, que se disputará este sábado 7 de febrero a las 9:10 de la noche en el Estadio Ciudad de los Deportes.