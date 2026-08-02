América vs Santos Laguna: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 2 de agosto, partido de la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Desde la cancha del Estadio Banorte, antes del parón de la Liga BBVA MX por la Leagues Cup 2026, el América recibe a Santos Laguna en acciones de la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026.

Las Águilas llegan con un arranque invicto en el certamen, tras registrar una victoria y un empate. Luego de vencer a Gallos de Querétaro e igualar ante el Atlante en calidad de visitantes, el equipo ahora dirigido por Guillermo Almada hace su presentación como local en el Apertura 2026 en este inmueble. Además, saltan a la cancha respaldados por un claro dominio histórico, acumulan 12 partidos consecutivos de liga sin conocer la derrota frente a los laguneros.

En contraste, el cuadro de la Comarca Lagunera, comandado por Renato Paiva, vive una situación complicada. Aterrizan en CDMX sumergidos en una inercia negativa al sumar dos derrotas en sus primeros compromisos (2-3 ante Monterrey y 0-1 contra Atlas), Santos buscará conseguir sus primeros puntos del campeonato ante un rival al que no logran vencer desde el Apertura 2019.

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Pronóstico América vs Santos

De acuerdo con varios sitios especializados en estadística deportiva, el resultado del partido podría inclinarse claramente a favor de las Águilas con un marcador de 2-0 sobre Santos Laguna.

La combinación del dominio histórico del América ante los laguneros (con 12 partidos consecutivos sin perder frente a ellos), sumada a la urgencia y fragilidad mostrada por el equipo de Renato Paiva en sus primeros dos descalabros del torneo, coloca a los locales como amplios favoritos para amarrar los tres puntos en la cancha del Estadio Banorte antes de la pausa por la Leagues Cup

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