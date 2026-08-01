Club América suma un refuerzo que no esperaba para su portería de cara al Apertura 2026

En medio del inicio del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil, el Club América recibió una noticia inesperada respecto al armado de su plantel. Resulta que el entrenador Ángel Villacampa se encontró con el regreso de Jaidy Gutiérrez, guardameta que llega para sumarse como una posible opción en la portería del equipo azulcrema.

De acuerdo a los reportes más recientes, la portera ya se encuentra entrenando en las instalaciones de Coapa y tendrá como objetivo hacerse un lugar para defender los tres palos de las Águilas en este Apertura 2026 que todavía no tuvo el debut americanista. Sin embargo, Gutiérrez tendrá una difícil competencia para ganarse la confianza de su entrenador.

Jaidy Gutiérrez, portera del América

La sobrepoblación de porteras en el América Femenil

Jaidy Gutiérrez tendrá pocas oportunidades para demostrar que puede ser importante en el América Femenil. Cabe recordar que, pese a la reciente salida de Sandra Paños, Itzel Velasco viene de ser la guardameta campeona del Campeón de Campeonas, además de ser una pieza clave durante la tanda de penales ante las Amazonas de Pedro Martínez Losa.

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Por otra parte, Celeste Espino y Valentina Murrieta son otras de las jugadoras que Jaidy Gutiérrez deberá superar a lo largo del Apertura 2026 para poder tener minutos en cancha vistiendo los colores de las Águilas. Solamente el tiempo y su esfuerzo dirán si estará apta para sumar minutos en el América o si deberá buscar acomodo en otro club de la Liga BBVA MX Femenil.

Jaidy Gutiérrez viene de jugar en Puebla

Jaidy Gutiérrez regresa al América Femenil después de disputar el Clausura 2026 con Puebla. La portera se convirtió rápidamente en titular y acumuló 14 partidos, todos desde el inicio, además de 1,215 minutos sobre el terreno de juego.

Durante el campeonato recibió 38 goles y realizó 64 atajadas. También mantuvo su portería en cero durante la victoria por 2-0 frente a Santos Laguna. Su última aparición fue contra Cruz Azul en la Jornada 14, encuentro en el que salió por lesión después del primer tiempo.

Puebla terminó el torneo en la posición 15, con 11 puntos, producto de tres triunfos, dos empates y 12 derrotas. Pese al rendimiento colectivo, Gutiérrez consiguió la continuidad necesaria después de varios años en el futbol universitario de Estados Unidos. Ahora comenzará su segunda etapa con las Águilas y buscará competir por un lugar en la portería.