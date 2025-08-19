¡IMPARABLES! Los dos equipos que se mantienen invictos en el Apertura 2025

Luego de cinco jornadas llenas de emociones, grandes partidos y goles, solo son dos equipos los que se mantienen invictos en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Los dos equipos que se mantienen sin perder son: Cruz Azul y América. Ambos, registran tres victorias y dos empates, sin ninguna derrota hasta el momento. Con su rendimiento, se ubican en el tercer y cuarto lugar respectivamente, igualados con once puntos conseguidos.

Así va Cruz Azul en el Apertura 2025 ¿Candidato al título?

El conjunto de Cruz Azul, se ubica en el tercer lugar de la tabla con 11 puntos conseguidos. Inició con dos empates consecutivos al igual ante Mazatlán 0-0 y 3-3 ante Atlas, pero registra tres victorias de forma consecutiva al derrotar 4-1 a León, 2-1 al Atlético de San Luis y 3-2 a Santos.

Es el tercer equipo con mejor ofensiva del torneo al registrar 12 goles anotados y un total de cinco goles recibidos.

Los dirigidos por Nicolás Larcamón, son considerados serios candidatos para pelear el título por la calidad de plantilla que tienen y lo constantes que han sido en los últimos torneos. Los aficionados esperan que el entrenador argentino tenga lo necesario para poder conseguir el décimo título de la institución.

Así va el América en el Apertura 2025 ¿En crisis los dirigidos por Jardine?

El equipo del América se ubica en cuarto lugar de la tabla con 11 puntos, nueve goles anotados y cuatro recibidos. Ha empatado ante Juárez y Necaxa 1-1 y ha logrado vencer a Tijuana 3-1, 1-0 a Querétaro y 3-1 a Tigres.

A pesar de no haber perdido ningún partido hasta el momento, los aficionados azulcremas dudan del nivel que ha mostrado el equipos pues consideran que hay varios jugadores fuera de ritmo.

Tabla de posiciones Apertura 2025 tras jornada 5

Pachuca 12 puntos Rayados de Monterrey 12 puntos Cruz Azul 11 puntos América 11 puntos Toluca 10 puntos Tigres 9 puntos Tijuana 8 puntos Santos 6 puntos Atlético San Luis 6 puntos León 6 puntos Necaxa 5 puntos Mazatlán 5 puntos Pumas 5 puntos Juárez 5 puntos Atlas 5 puntos Chivas 3 puntos Puebla 3 puntos Querétaro 1 puntos