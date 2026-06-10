Amine Gouiri: el delantero que nació y creció en Francia pero hoy representa a la Selección de Argelia en el Mundial 2026

El caso de distintas selecciones africanas está plagado de estos temas y a la inversa con naciones europeas ocurre igual. Muchos de los seleccionados (un ejemplo es el francés) tienen futbolistas con injerencia de raíces de otros países, situación que pone en conflicto a algunos hombres como Amine Gouiri. Nacido, criado, desarrollado y con toda su carrera hecha en Francia… al final prefirió a Argelia para este Mundial.

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¿Quién es Amine Gouiri, mundialista por Argelia?

Este hombre nació Buorgoin-Jallieu hace 26 años y hoy vivirá el sueño de jugar su primera Copa Mundial de la FIFA. Sin embargo, aunque tenía reales oportunidades de pelear por un sitio en la selección absoluta de Francia, Amine Gouiri eligió por Argelia. Así decidió participar con los orígenes de su familia.

Esto trajo bastante conversación en Francia, pues los registros indican que hizo toda su formación y carrera en dicho país. Se forjó en la academia del Olympique Lyon y al momento de tomar la polémica decisión de jugar para los africanos, era un emblema de Stade Rennes. Y aunque de cierta forma es entendible que quiera formar parte del equipo que se ganó su sitio en México, Estados Unidos y Canadá… todo ese trabajo con las juveniles francesas se quedaron en el olvido.

Amine ahora se percibe como un emblema de esa lucha que ex estrellas mundiales han hecho para que los jóvenes defiendan a las naciones de origen de sus antepasados. Sin embargo, algo que resulta real es la fuerte influencia de gol que tiene el ariete, que en solo 22 partidos… ya marcó en 8 ocasiones con Argelia, donde tal vez su mejor momento lo vivió en 2024.

¿Qué se espera de Amine Gouiri y Argelia en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Aunque su decisión tiene un claro impacto, Amine Gouiri sufrió por lesiones y no tenía la convocatoria ganada. Incluso en los llamados de los meses más recientes no era el habitual, pero Vladimir Petkovic le dio la plena confianza. Y según las últimas alineaciones en los juegos preparatorios… sería el ‘9’ de Argelia para su vuelta a las Copas del Mundo… tras no jugarla desde Brasil 2014. Esta selección inicia su aventura mundialista cuando el próximo martes enfrente a la actual campeona del mundo.