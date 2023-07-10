Lo que aprendimos de la remontada de Checo Pérez en Gran Bretaña

Los sábados son una verdadera pesadilla para Checo Pérez. Por alguna extraña razón, cuando se sube al Red Bull para una clasificación pareciera como si tuviera un Alpha Tauri en sus manos. El mexicano ha fallado demasiado a las clasificaciones y Gran Bretaña no fue la excepción. Sin embargo, los domingos ha demostrado su talento y ha rescatado puntos importantes en las últimas dos carreras. Esto es lo que aprendimos de la remontada del mexicano en Silverstone.

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Checo es uno en clasificación y otro en carrera

Checo Pérez tiene el talento que se necesita para estar en Red Bull. Porque lo demuestra los domingos, consiguiendo remontadas al alcance de muy pocos pilotos en la Fórmula 1. Claro, el auto que tiene es una ventaja para el de Guadalajara, Jalisco, pero aún con ese monoplaza, son para resaltar los últimos dos regresos del piloto de Red Bull en Canadá y ahora en Gran Bretaña.

Pérez salió del puesto 15 y tuvo un incidente al inicio, al salir de la pista empujado por uno de los rivales cercanos. Aún así llegó al sexto puesto, consiguiendo nueve adelantamientos. Si hubiera tenido una mejor arrancada, muy probablemente estaríamos hablando de un podio.

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Su clasificación tocó fondo en Gran Bretaña

Independientemente de su remontada del domingo, a Checo debe preocuparle demasiado su actuar en las clasificaciones. Algo está pasando, que no se está encontrando con su auto. En las tres carreras previas a Gran Bretaña no avanzó a la Q3, y ahora ni siquiera a la Q2 en una combinación de mal timing, mala suerte, y mala ejecución, que terminaron haciendo del sábado un día desastroso para el mexicano.

Con seguridad podemos decir que el campeonato ya no es más una posibilidad para Checo. Ahora debe concentrarse en volver a su mejor nivel para impedir que Fernando Alonso o quizá hasta alguno de los Mercedes pueda dar alguna sorpresa y relegarlo de la segunda posición, pues queda mucho campeonato por delante.

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Confianza es la clave para el Checo de hoy

Las dos últimas actuaciones de Gran Premio del domingo han sido sobresalientes para Checo Pérez. Han justificado su estadía en Red Bull. Y ojalá que el mexicano se agarre de esos performances para recuperar la confianza que necesita en las clasificaciones.

No es sostenible que un piloto tenga que remontar en cada carrera, pues hay muchos imponderables que pueden poner en riesgo una recuperación en el día definitivo: el clima, los accidentes, etcétera. Al amarrar un buen lugar en clasificación, hará que todo lo demás lo tenga un poco más bajo su control.