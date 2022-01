‘Xavi’ tiene claro lo que quiere y cómo quiere jugar: Ancelotti

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, habló previo al partido de semifinal de la Supercopa de España entre los merengues y el Futbol Club Barcelona.

“Ellos (el Barça) son un equipo que me gusta porque él (Xavi) tiene claro lo que quiere y cómo quiere jugar. Va en consonancia con la identidad de su club. Están pasando por un buen momento desde que llegó él (Xavi). Creo que con su aporte, sus ideas, el equipo mejorará”.

“Todos los juegos me asustan. Tuve mucho miedo contra el Valencia , estuve nervioso un par de veces antes. Sé perfectamente qué… Me preocuparía que los jugadores se crean favoritos, pero no es así, nadie de nuestro alrededor piensa eso. Lo que creemos es que podemos hacer un buen partido y haremos todo lo que esté en nuestra mano para ganarlo”.

“Jugamos contra un rival fuerte que ha tenido más problemas que nosotros durante la temporada. Pero es solo un juego con dos equipos compitiendo con el mismo objetivo y es llegar a la final”.

Toni Kroos aclaró que no hay favoritos en ‘El Clásico’

“Mañana es como una final. Hemos jugado (finales) en muchos años y sabemos que cualquier cosa puede pasar. No hay dudas sobre la calidad del Barça. En mi opinión, no hay favoritos en El Clásico. Es muy difícil pronosticar lo que va a pasar, pero por supuesto que queremos ganar, no hay duda al respecto”.