Tras despido de Jardine, esto espera del América en el mercado de fichajes

El mercado de transferencias dentro del futbol mexicano finalmente ha comenzado, por lo que son muchos los equipos que han buscado reforzar sus plantillas a fin de ser estelares de cara al próximo torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Uno de ellos es el Club América.

Entrevista con Álvaro Fidalgo: América campeón Apertura 2024

Después de un tricampeonato histórico, la realidad es que en los últimos dos torneos el conjunto azulcrema ha estado lejos del protagonismo que demanda la institución, y esto deriva de la forma en cómo se ha debilitado el plantel en el último año. Ante ello, el DT del América fue despedido hace algunos días por órdenes de la directiva.

¿Qué espera la directiva del América en este mercado de fichajes?

En medio de la noticia que indica que André Jardine fue despedido de la institución azulcrema, ahora surge información en torno a las exigencias que el el club tendría en cuanto a bajas y altas se refiere de cara al siguiente periodo de fichajes en la Liga BBVA MX ya con Almada como su nuevo DT.

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COMUNICADO OFICIAL



Guillermo Almada, nuevo Director Técnico del Club América

El Club América anuncia la incorporación de Guillermo Almada como Director Técnico de las Águilas, quien se estará presentando en los próximos días en “el Nido de Coapa” para reunirse con los jugadores… pic.twitter.com/N7gpeJmMsZ — Club América (@ClubAmerica) June 8, 2026

Y es que, de acuerdo con distintos reportes, la directiva del Club América tiene claro reforzar su plantilla para volverla una más competitiva, por lo que espera más altas que bajas en este periodo y que, aquellos jugadores que lleguen al Nido, sean de calidad premium.

Cabe mencionar que, desde la obtención del tricampeonato, América se desprendió de elementos importantes como Julián Quiñones, Jonathan Rodríguez, Diego Valdez y demás que fueron indiscutibles en este hecho histórico, algo que no han podido repetir con el paso del tiempo.

¿Qué jugadores suenan para llegar al América para el Apertura 2026?

El mercado de fichajes ha sonado con fuerza dentro del entorno americanista, quien sueña con tener un plantel lo suficientemente fuerte para el próximo torneo. Ante ello, nombres como el de Jordan Carrillo y Guillermo Ochoa han sonado con fuerza en la cúpula del América.