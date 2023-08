Jardine: “El arbitraje siempre fue en contra de América”

Después de la eliminación del Club América en la Leagues Cup, su director técnico, André Jardine, habló sobre la polémica arbitral que envolvió el cierre del partido contra el Nashville SC. Aunque no le atribuyó a eso la derrota, expresó su malestar con el trabajo de los silbantes.

“El criterio no es igual, un ejemplo claro es que, en todos los partidos que jugamos, tuvieron muchas decisiones y el árbitro no fue al VAR. La primera en nuestro favor, el árbitro ve el VAR, en un penalti clarísimo, el penalti no necesita VAR; hay otra, en un centro de Chava, que también era penalti, no es necesario el VAR. Soy sincero, para mí, no es excusa, vamos a crecer con nuestros errores, pero me siento indignado, en estos cuatro partidos, siempre fue en contra de nosotros”, explicó el brasileño.

El timonel azulcrema también hizo énfasis en la desventaja que representa disputar todos los encuentros en condición de visitante.

“Lamento no jugar más partidos decisivos, es un torneo muy raro, único en el mundo, siempre en la casa del rival, todas con circunstancias en contra, pero es una oportunidad para aprender a jugar en campo rival. Cuesta muy caro aprenderlo, para mí, era la mejor experiencia, cuanto más jugáramos, más llegaríamos pensando en la Liguilla, más se aprende, sufres, pero ganas, estuvimos cerca de ganar. Hay que tener los pies en la tierra, todos los equipos pelean, cuando el futbol se juega en una eliminatoria en campo rival, es difícil”, consideró.

Al tiempo que aplaudió lo realizado por su adversario, el estratega de las águilas compartió su opinión sobre la disparidad entre los clubes de una y otra liga.

“Confieso que en el inicio del torneo era que estábamos en desventaja, los juegos de la MLS son muy listos, los mexicanos aún estamos buscando nuestras mejores formas. América está en construcción, es ahí donde debemos aprender, hacer cosas más consistentes, no procurar culpables, porque el grupo es noble, tenemos un grupo cómodo, con ganas de darle alegrías a la afición. El futbol es así, tenemos que buscar experiencias, madurar en derrotas y victorias, estos partidos decisivos nos van a ayudar en lo que viene en el torneo mexicano, la Liguilla en la que vamos a estar, los errores de hoy no podemos tenerlos allá”, concluyó.