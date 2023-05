André Pierre Gignac explotó contra abucheos tras su mala racha de goles

André Pierre Gignac es uno de los máximo goleadores de las Liguillas con 29 anotaciones, por lo que ha sido uno de los futbolistas más resolutivos del club en los últimos años, el máximo goleador de la historia de Tigres entiende que no ha sido un campeonato fácil, y que los altibajos han sido mucho, pero confía que en el nuevo torneo que representa la fiesta grande, el club felino pueda aspirar a lo más alto.

“Estamos trabajando, sabemos lo que ha pasado, pero ahorita es nuevo torneo; la Liguilla es otra cosa y es otro nivel de concentración”, dijo el delantero de Tigres.

Las palabras de Gignac contra la prensa

La prensa ha sido muy crítica esta temporada con el equipo de Tigres, se ubicaron en el lugar 7 de la clasificación y registraron un total de seis partidos perdidos, sumado a los cambios en la dirección técnica que sufrieron al comienzo del Clausura 2023 cuando Diego Cocca fue nombrado DT de la Selección Mexicana, el equipo quedó descolocado y tuvo que venir la contratación de Siboldi para darle más claridad al equipo comandado por André Pierre Gignac en esta Liguilla.

“Si estoy en la banca y me ven reír van a decir que me vale madre o vengo por el dinero, soy competitivo y debo demostrarlo en la cancha; así que es un mensaje para todos, para que vean que tienen ser así, porque este grupo ha ganado mucho y estoy seguro de que en los próximos años vamos a retomar el rumbo y poder empezar este semestre para salir con una buena sorpresa”, sentenció.

El máximo goleador de la institución felina entiende que su cuota goleadora no ha estado a la altura de otras temporadas, pero se mantiene enfocado en que irán apareciendo los goles en tanto se mantenga enfocado con su equipo en la Liguilla.

“Luego pasó que el balón pega en los postes, los porteros contra nosotros eran supermanes y en partidos después les faltaban manos. Estoy tranquilo, sé que me va a caer la pelota, aunque no he andado fino, pero a veces fallan peores, es parte del show de ser centro delantero. Lo tomo bien, hace tres meses en el gol de Pumas era el mejor y tenía 5 o 6 goles en 7 juegos. Entonces si tengo que hacer seis chilenas las voy a intentar y el día que la vuelva a meter me van a aplaudir, así es el futbol”.

André Pierre Gignac se pronunció sobre los abucheos que han recibido en el campo de juego, tras los resultados que han mantenido a lo largo de las 17 fechas de la Liga MX.

"(Los abucheos) son parte de la nueva generación de fanáticos que se desesperan un poco. Pero si nos desesperamos en cancha es porque no nos salen las cosas y no es adrede, si me ven gritar es porque soy exigente, no me van a cambiar. Estoy tranquilo, es parte del futbol, nadie pierde a propósito o falla goles. Sé que no anduve fino, pero no pasa nada; las pelotas van a caer”, mencionó en conferencia de prensa previo a la Liguilla.

Objetivo de Tigres

“El objetivo de Tigres es ir hasta el final y no va a cambiar esta vez. Es un nuevo torneo, tres semanas más, y seis partidos para conseguir algo que es increíble porque lo hemos vivido y queremos vivirlo de nuevo. Nos estamos preparando, trabajamos muy bien y hoy en día los partidos son complicados contra cualquier rival, hemos pasado por situaciones complicadísimas, pero estamos aquí".