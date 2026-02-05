ÚLTIMA HORA: André-Pierre Gignac es suspendido con Tigres tras ver su primera tarjeta roja

La Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX ha pasado a la historia como la fecha en la que André-Pierre Gignac vio la primera tarjeta roja de su carrera. Durante el juego de León vs Tigres, el delantero de Francia fue expulsado en el tiempo agregado a los 90 minutos de juego y el futbolista de 40 años de edad ya fue sancionado.

¿Cuántos partidos se pierde Gignac?

De acuerdo al reporte de la Comisión Disciplinaria, el goleador del cuadro de la UANL deberá cumplir un juego de suspensión, es decir, no va a estar disponible para el duelo de la Fecha 5 en la que Tigres recibe a Santos Laguna en el Estadio Universitario.

Dirigidos por Guido Pizarro, los Tigres marchan en la séptima posición de la tabla general con un registro de siete puntos, resultado de dos victorias, un empate y una derrota.

A lo largo de su estancia en la Liga BBVA MX jugando para Tigres, André-Pierre Gignac tiene una marca de 428 compromisos disputados con el conjunto de Nuevo León, partidos en los que ha marcado 221 goles y ha repartido 56 asistencias.

Tras ser expulsado en el duelo de León vs Tigres, encuentro en el que los visitantes obtuvieron los tres puntos, el delantero vio actividad en el inicio de la Primera Ronda de la Concachampions 2026 frente a Forge FC, partido en el que igualaron sin anotaciones en un compromiso que tuvo que disputarse a temperaturas menores a los 10 grados.

El partido de Tigres vs Santos, correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2026, se va a disputar el viernes 6 de febrero en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX. La transmisión del juego la vas a poder disfrutar por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes en el tradicional Viernes Botanero.