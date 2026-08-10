Ex estratega de Pumas se lamenta por su paso con los auriazules

En el presente, Andrés Lillini es de los nombres mejor valuados en los trabajos de selecciones nacionales, sin embargo confesó que lamenta su paso por Pumas. Y no se trata de lamentos por trabajar para los auriazules, sino de vergüenza deportiva por no darle a la afición un trofeo, a pesar de que dirigió dos finales con los universitarios. Esto dijo el argentino.

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¿Cómo fue el paso de Andrés Lillini siendo DT de Pumas?

La nostalgia invade los pensamientos de los aficionados de Pumas, al recordar al último estratega que realmente los hizo soñar (previo a la llegada de Efraín Juárez). Andrés Lillini visitó el programa/podcast de Julio González donde habló de varios temas, entre ellos el de su paso como estratega de los del Pedregal. Allí lamentó que dejó sin trofeos a la institución.

“Fue una gran deuda pendiente personal porque no pudimos darle a la afición algo, pero desde el punto de vista del futbolista y del equipo, todo es evaluado al final y ese saldo positivo es el que hoy me lleva a seguir en esto”.

La gran deuda de la que habla el estratega y directivo argentino es la de dos finales. La primera sucedió en el Guardianes 2020, donde su equipo cayó en la final contra León. Mientras que la segunda se dio en el 2022, cuando el equipo se metió al partido definitivo contra Seattle Sounders en la Concachampions, cayendo 5-2 en el marcador global.

¿Cómo recuerda la afición de Pumas el pasó de Andrés Lillini por el club?

En general la afición universitaria le tiene un cariño enorme al argentino. Llegó en un auténtico bomberazo tras la salida abrupta de Míchel González, se afianzó y logró hacer competitivo al equipo pese a no contar con el mejor plantel. Lamentablemente perdió las dos finales ya mencionadas y en la charla con el hoy arquero de León, destacó las oportunidades y desarrollo que le dio a jugadores como Johan Vásquez y Erik Lira. Estos inclusive se consolidaron como futbolistas de selección nacional.