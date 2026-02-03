Andy Sola desde el Acuario de Monterey rumbo al Super Bowl | Sola al Super Bowl
¡Así se vive la previa del Super Bowl LX 2026! Andy Sola, desde el Acuario de la Bahía de Monterey, compartiendo sus impresiones y mostrando cómo se vive la cuenta regresiva rumbo al gran duelo entre Seattle Seahawks y New England Patriots.
