Andy Sola desde el Acuario de Monterey rumbo al Super Bowl | Sola al Super Bowl

¡Así se vive la previa del Super Bowl LX 2026! Andy Sola, desde el Acuario de la Bahía de Monterey, compartiendo sus impresiones y mostrando cómo se vive la cuenta regresiva rumbo al gran duelo entre Seattle Seahawks y New England Patriots.

Por:  Azteca Deportes

