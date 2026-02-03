Seattle Seahawks vs New England Patriots ver EN VIVO y GRATIS Super Bowl LX 2026, gran final de la NFL

¡El partido más importante del año! Este 8 de febrero al fin llega el esperado Super Bowl LX 2026 y TV Azteca Deportes se viste de gala con el gran partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, en un duelo que definirá al ganador del Vince Lombardi, en donde los Patriotas podrían convertirse en la franquicia más ganadora en la historia de la NFL con 7 anillos.

Recuerda que este encuentro de alto voltaje podrás verlo completamente en vivo y gratis a través de Azteca 7 en tu televisión abierta, la App Oficial de TV Azteca Deportes y a través del sitio web de aztecadeportes.com en compañía del mejor equipo del Ritual NFL encabezado por Enrique Garay, Inés Sainz, Isaac Alarcón, Pablo de Rubens, Lalo Ruiz, Andrea Sola y Nea Solís.

La cita es este domingo 8 de enero en punto de las 5:00 pm tiempo del centro de México en duelo que se llevará a cabo en el espectacular Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, casa de los San Francisco 49ers.