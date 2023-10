Suspenden a directivo de los Gallos Blancos por pelea

La pelea entre los Gallos Blancos de Querétaro y los Diablos del Toluca del fin de semana pasado en la Jornada 12 del Apertura 2023 ensució el partido en el Nemesio Diez. El arquero de los escarlatas Tiago Volpi anotó de penal uno de los tres goles de su equipo y al parecer ello no sentó bien entre los visitantes.

Tras el silbatazo final, Ángel Sosa, un directivo de los emplumados fue directamente a encarar al arquero brasileño mientras éste realizaba su tradicional rezo de rodillas. Hubo una serie de empujones y fue difícil contener a Volpi para que no fuese en busca del rival. Afortunadamente, el asunto no escaló sobre el terreno de juego.

Fuera del mismo la historia es distinta. No solo vinieron declaraciones de Volpi, que acusó a Sosa de insultarlo, sino una suspensión para el dirigente de los Gallos. “Al Sr. Ángel Raúl Sosa Hernández, directivo del Club Gallos Blancos de Querétaro, una suspensión de un mes, en todos sus derechos y funciones como directivo, por cumplir a partir de que se notifique la resolución, aunado a una multa económica”, dice el comunicado emitido por la Comisión Disciplinaria.

“Hay gente que no hace bien su trabajo y quiere venir a hacer espectáculo encima de nosotros (...) cuando le doy la mano me la quita y me empieza a insultar, a decirme de cosas, que no conviene que diga para ustedes, porque son muy groseras, y dijo que faltaba al respeto a la playera del Querétaro”, subrayó el meta sudamericano tras el encuentro.

Volpi añadió que el jamás haría tal cosa en contra de una institución que lo dio a conocer en México pero no por ello va a dejar de cobrar un penal o incluso festejar el gol ante su ex.

