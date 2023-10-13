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Ricardo Marín superó esta marca del ‘Chino’ Huerta ante Atlas

El delantero del Guadalajara, Ricardo Marín impuso en el Clásico Tapatío ante Atlas; una nueva marca en el Apertura 2023 superando al Chino Huerta

Chivas, Apertura 2023
Ricardo Marin celebrates his goal 0-1 of Guadalajara during the game Toluca vs Guadalajara, corresponding to Round 10 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at Nemesio Diez Stadium, on Octubre 01, 2023.

Ricardo Marin celebra su gol 0-1 de Guadalajara durante el partido Toluca vs Guadalajara, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Nemesio Diez, el 01 de Octubre de 2023.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Escrito por: Memo Gómez

El punta de las Chivas, Ricardo Marín, tuvo una de sus mejores actuaciones vistiendo los colores del equipo jalisciense, en el Clásico Tapatío correspondiente a la Jornada 12, del Torneo Apertura 2023.

El futbolista mexicano, además de aportar con un doblete a la causa del Guadalajara, que se llevó el encuentro por marcador de 4-1, en la cancha del Estadio Akron, logró romper una marca en toda la Liga BBVA MX.

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Con base en los números que proporciona el ente mexicano, el delantero de 25 años impuso el récord del elemento que más sprints realizó, en la Fecha 12 del futbol mexicano.

Marín ejecutó un total de 26 aceleraciones, esta nueva cifra superó el número de veces que el atacante de los Pumas, Cesar Huerta con 25 ocasiones a lo largo del juego que los Pumas de la UNAM disputaron ante el Cruz Azul, en el Estadio Azteca, donde el “Chino” igualmente logró marcar dos goles, en la victoria de los felinos por resultado de 1-4 .

El ofensor rojiblanco con este digito, sobrepasó a jugadores como Byron Castillo del Pachuca; al extremo Brian Rodríguez de Las Águilas y a Luis Amarilla de los Cañoneros de Mazatlán.

El nuevo “9” titular del Rebaño Sagrado, se ha ganado la confianza total del técnico Veljko Paunovic, el canterano del América ha disputado 12 cotejos, los cuales 11 ha iniciado desde el esquema estelar del serbio.

Pese a no tener un gran arranque de temporada, Ricardo ha tenido actividad en más del 70% los minutos posibles, en los que ha respondido con cuatro goles en lo que va de la competición actual.

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