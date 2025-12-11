Antonio Mohamed manda recado a la Selección Mexicana

Antonio Mohamed espera conseguir el bicampeonato con Toluca. El entrenador de los Diablos jugará su tercera final ante Tigres; en la primera se llevó el título con América y en la segunda fue superado ante los felinos.

“Nos vamos a enfrentar a un rival de mucha jerarquía, que está acostumbrado a estos escenarios. El plantel de Tigres trae historia atrás, tienen experiencia y sabemos que va a ser una final muy difícil”, expresó el “Turco”.

La unión grupal, clave en Toluca

Por otro lado, se refirió a la unión que tiene el grupo y la institución. El “Turco” espera conseguir un buen resultado en El Volcán y cerrar de la mejor manera en el Estadio Nemesio Diez.

“Cuando un cuerpo técnico se siente tan identificado y representado por los futbolistas, lo único que tengo que hacer es darles herramientas y confiar en que cada uno va a ser valiente. Nos queda este último esfuerzo y confío en que los jugadores lo van a entregar todo. Después veremos si nos alcanzó o no”, dijo el DT de Toluca.

Finalmente, Mohamed dio por cerrada su posibilidad de llegar a la Selección Mexicana: “Ya está, es un tema que ya pasó; siento que ya pasó ese momento para mí”, sentenció.

En Toluca ya palpitan la final

Por otra parte, Marcel Ruiz se animó a hablar acerca de lo peligroso que será enfrentar a un equipo como Tigres en una nueva final.

“Hemos estado en todas las finales, fuera de la Leagues Cup. Hay que saber manejar este tipo de juegos; no habíamos podido pasar de cuartos de final y creo que hemos logrado hacer un equipo más sólido. Sufrimos, remontamos y eso es lo más importante”, dijo el jugador de los Diablos.

Toluca y Tigres tendrán final inédita

