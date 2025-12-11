Antonio Mohamed manda recado a la Selección Mexicana
Antonio Mohamed quiere seguir haciendo historia en la Liga MX. El entrenador de los Diablos Rojos busca el bicampeonato con Toluca. Aquí los detalles
Antonio Mohamed espera conseguir el bicampeonato con Toluca. El entrenador de los Diablos jugará su tercera final ante Tigres; en la primera se llevó el título con América y en la segunda fue superado ante los felinos.
“Nos vamos a enfrentar a un rival de mucha jerarquía, que está acostumbrado a estos escenarios. El plantel de Tigres trae historia atrás, tienen experiencia y sabemos que va a ser una final muy difícil”, expresó el “Turco”.
La unión grupal, clave en Toluca
Por otro lado, se refirió a la unión que tiene el grupo y la institución. El “Turco” espera conseguir un buen resultado en El Volcán y cerrar de la mejor manera en el Estadio Nemesio Diez.
“Cuando un cuerpo técnico se siente tan identificado y representado por los futbolistas, lo único que tengo que hacer es darles herramientas y confiar en que cada uno va a ser valiente. Nos queda este último esfuerzo y confío en que los jugadores lo van a entregar todo. Después veremos si nos alcanzó o no”, dijo el DT de Toluca.
Finalmente, Mohamed dio por cerrada su posibilidad de llegar a la Selección Mexicana: “Ya está, es un tema que ya pasó; siento que ya pasó ese momento para mí”, sentenció.
En Toluca ya palpitan la final
Por otra parte, Marcel Ruiz se animó a hablar acerca de lo peligroso que será enfrentar a un equipo como Tigres en una nueva final.
“Hemos estado en todas las finales, fuera de la Leagues Cup. Hay que saber manejar este tipo de juegos; no habíamos podido pasar de cuartos de final y creo que hemos logrado hacer un equipo más sólido. Sufrimos, remontamos y eso es lo más importante”, dijo el jugador de los Diablos.
Toluca y Tigres tendrán final inédita
