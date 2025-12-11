Qué probabilidades hay de que Toluca le gane la final del Apertura 2025 a Tigres, según la IA

Con árbitros confirmados, Deportivo Toluca visita a Tigres de la UANL en la ida de la Gran Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. El conjunto que será visitante en el primer partido intentará hacer valer su fortaleza ofensiva en el Volcán y luego asegurar el título en la Bombonera, su casa. En ese marco, la IA estableció sus probabilidades.

Mientras que por un lado muchos se preguntan si Tigres puede vencer a Toluca en cuanto a posibilidad porcentual , otros fanáticos consultan qué probabilidades tiene el equipo dirigido por Antonio ‘Turco’ Mohamed de quedarse con el trofeo del futbol mexicano y lograr el bicampeonato.

|Crédito: @TolucaFC / X

Toluca es favorito ante Tigres y así lo confirma la IA de ChatGPT

La IA de ChatGPT sostiene que Toluca es el verdadero favorito porque sabe dominar este tipo de partidos (campeón del Clausura 2025 y el Campeón de Campeones) y porque esta inteligencia artificial valora más definir la serie en su casa, en el Nemesio Diez, como local.

TE PUEDE INTERESAR:



OpenAI explica que la probabilidad de que Toluca se quede con el bicampeonato en los 180 minutos es del 47%, frente al 13% de que la serie vaya a penales. El restante 40% es para la victoria y consagración del equipo de Guido Pizarro.

|MEXSPORT

¿Por qué Toluca es el favorito ante Tigres en la Gran Final del Apertura 2025, según ChatGPT?

La inteligencia artificial explica que Toluca fue la mejor ofensiva del torneo con más de 40 goles en la fase regular y con un Paulinho como aporte goleador clave. También explica que el Nemesio Díez está a mucha altitud (cerca de 2.700 msnm), lo que históricamente favorece a Toluca en la vuelta por la adaptación a la altura.

¿Qué dice Gemini y por qué no está de acuerdo con la IA de ChatGPT?

La IA de Google, Gemini, dice que Tigres es candidato a quedarse con el título de la Liga MX porque le ganó en la fase regular (4-3 en el Nemesio Diez) y porque defensivamente son muy buenos (solo 16 goles recibidos en la fase regular). Esta inteligencia artificial considera que en las finales es más importante la solidez defensiva.

Por otra parte, esta IA también sostiene que la localía en el primer partido puede causar que haya una ventaja para los de Guido Pizarro en el Estadio Universitario ("El Volcán") y luego se defiendan con uñas y dientes en ‘la Bombonera’.

