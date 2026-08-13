Antonio Mohamed confirma dónde jugará Toluca los 4tos de final de la Leagues Cup

El equipo del Estado de México se sigue afianzando como uno de los clubes a vencer en este semestre, tanto en México como en lo que está aconteciendo en la Leagues Cup. Y aunque había rumores de que tanto Toluca como América podían jugar sus juegos de cuartos de final en México… Antonio Mohamed ya dijo que es imposible. Los clubes de Liga MX tendrán que buscar un supuesto título en territorio estadounidense.

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¿Por qué se dijo que Toluca podría seguir en México la Leagues Cup?

Todo recae en una serie de lineamientos que el propio torneo estableció para la edición 2026. En parte de las “cesiones” que hicieron para que el torneo fuera más “justo” para los clubes mexicanos, algunos clubes jugaron partidos de la fase de grupos en México. Sin embargo, algunos entendieron que tanto Toluca como América podrían jugar en sus estadios los cuartos de final.

Sin embargo, el primero y único en descartarlo fue Antonio Mohamed. El Turco fue claro al indicar que el reglamento les impide jugar en México en cualquiera de las rondas eliminatorias de la Leagues Cup 2026. Pero en caso de acceder a semifinales, lo que podrían recibir como campeones de México… es jugar en campo neutral.

Así lo declaró el estratega argentino: “Con respecto a jugar acá es imposible, está descartado jugar acá. Podemos jugar en una cancha neutral en Estados Unidos al ser el mejor club de CONCACAF eso es bastante bueno porque no nos toca jugar en casa del otro. Es una cancha neutral, ambos tendrían que viajar. Es algo más justo”.

@elrincondeldiablopodcast Descartado jugar los Cuartos de Final en el Nemesio Diez 🤷🏻‍♂️ Antonio Mohamed explica la situación para la siguiente ronda de Leagues Cup y por qué Toluca no jugará en el infierno La conferencia completa en nuestro canal de YouTube que está en nuestro perfil 📽️ ♬ sonido original - El Rincón del Diablo Podcast

¿Cuándo y contra quién jugará Toluca los 4tos de final de la Leagues Cup?

Aunque Toluca ya se clasificó a la siguiente ronda de este torneo, todavía se deben acomodar muchas cosas. Primero falta saber en qué sitio avanzarían, pues América y Cruz Azul jugarán el último día de actividades. Los mexiquenses podrían quedar en segundo, tercer o cuarto sitio. Por ello, también falta conocer a los 4 clubes de la MLS que clasificarán a la siguiente fase. Y por lo tanto, saber si jugarán el 25, 26 o 27 de agosto… y en qué estadio.