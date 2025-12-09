¿Antonio Mohamed será el nuevo Rey Midas de la Liga MX?

En la Liga MX, donde las rachas, los estilos y la presión definen carreras, el nombre de Antonio Mohamed vuelve a ocupar los reflectores. El técnico argentino está cerca de un logro que pocos han alcanzado y que lo podría colocar, sin exagerar, como el nuevo “Rey Midas” del futbol mexicano, una etiqueta que durante años ha pertenecido a figuras como Víctor Manuel Vucetich y Manuel Lapuente.

El “Turco” Mohamed y su impacto real en la Liga MX

A lo largo de su trayectoria, Antonio Mohamed ha demostrado algo que pocos técnicos logran: transformar equipos desde adentro. Su huella está marcada por títulos con Xolos, América, Monterrey y Toluca, cuatro instituciones con identidades muy distintas, pero que encontraron en el argentino un líder capaz de ordenar, motivar y ganar.

La gesta reciente con Toluca, donde conquistó el Clausura 2025 después de 15 años sin campeonato para los Diablos Rojos, fue más que una estrella: fue una declaración de vigencia. Ahora, con el Apertura 2025 en la mira y una Final frente a Tigres, el “Turco” está a 180 minutos de su quinto título de Liga MX, un número que solo han alcanzado Lapuente, De la Torre y Vucetich.

¿Puede Mohamed convertirse en el nuevo Rey Midas?

Si algo distingue a los grandes entrenadores del futbol mexicano es la consistencia y la versatilidad. Vucetich, por ejemplo, ganó con León, Tecos, Pachuca y Monterrey; Lapuente lo hizo con Puebla, Necaxa y América.

Mohamed comparte esa característica: ha sido campeón con cuatro clubes distintos, igualando el registro histórico que solo Trelles poseía. Sus títulos —Xolos 2012, América 2014, Rayados 2019 y Toluca 2025— lo muestran como un técnico adaptable, moderno y capaz de revivir instituciones.

Si consigue el título del Apertura 2025, no solo sumaría su quinta estrella: también ingresaría al club de los técnicos bicampeones, junto a nombres como Matosas, Cocca, Hugo Sánchez y André Jardine.

Más allá de los números, el impacto del "Turco" se refleja en cómo conecta con sus planteles, cómo estructura proyectos y, sobre todo, cómo sus equipos compiten en los momentos grandes. Y eso, en México, es oro puro.

La pregunta ya se instaló:

¿Estamos frente al nuevo Rey Midas de la Liga MX?

Si Toluca levanta la copa, la respuesta podría ser un contundente “sí”.