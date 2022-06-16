Anuncio oficial FIFA del Mundial 2026 EN VIVO | Horario y dónde ver

Estamos a cuatro años del Mundial 2026. Justa que se jugará por primera vez en la historia en tres paises diferentes: Estados Unidos, México y Canadá. Además de que se estrenará el arribo de 48 selecciones nacionales, número insólito para este magno evento.

Y porfin este jueves 16 de junio la FIFA anunciará las ciudades que serán sede de dicha Copa del Mundo. En la que participaron un total de 22 candidatas, con un total de 23 estadios que buscar albergar los partidos, y que solamente serán elegidos 16.

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¿Cuáles son las ciudades que compiten por tener el Mundial de 2026?

Estados Unidos tendrá un total de 60 juegos de los 80 del Mundial de 2026, por lo que repartirá 10 a México y 10 a Canadá, entre las ciudades que buscan tener partidos de la justa se encuentran:

La Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara en nuestro país; Edmonton, Toronto y Vancouver en el país de la Hoja de Maple; mientras que los de las Barras y las Estrellas pusieron a: Atlanta, Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nashville, Nueva York, Orlando, Filadelfia, San Francisco, Seattle y Washington DC.

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¿Qué considera la FIFA para que un estadio sea sede de un mundial?

Entre las principales características que debe tener un inmueble para poder ser sede en una Copa del Mundo es tener una capacidad de 60 mil espectadores y al menos 10 mil lugares de estacionamiento. Junto a todo esto, que es una de las principales encomiendas, todos los lugares tienen que tener un asiento, buena iluminación y ciertas medidas para la publicidad del campo.

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Horario y dónde ver el anuncio oficial de la FIFA

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