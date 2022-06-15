Este día presentarán la playera de Selección Mexicana para Qatar 2022

Se despide la playera negra con rosa de la Selección Mexicana. México presentará el que será su nuevo uniforme, colores que vestirá en el Mundial de Qatar 2022, donde regresa la tradicional indumentaria color verde de nuestro país.

De hecho, fueron un total de 59 partidos en los que los dirigidos por Gerardo Martino ocuparon las playeras en tono negro y blanco, algo fuera de lo común para los nuestros. Pues a pesar de ser una tradición nunca se confirmó porque no ocupararon la verde durante esa época.

Jamaica 1-1 México | Resumen Nations League Concacaf

¿Cuándo es la presentación de la playera de la Selección Mexicana?

De acuerdo a distintos reportes, la marca alemana que viste a la Selección Mexicana hará la presentación del nuevo uniforme el próximo viernes 8 de julio, en un magno evento que espera grandes figuras como invitadas, para revelar la esperada indumentaria que vestirá México en Qatar 2022.

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Hace unas semanas se filtró el que podía ser el uniforme, donde también regresa el short blanco con las calcetas rojas; además de que ya presume el nuevo escudo de la Selección Nacional de México, uno que fuera presentado en noviembre del año pasado.

NUEVO UNIFORME🚨



Se filtra la indumentaria de México para el Mundial de #Qatar2022



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¿Cuándo podría estar la Selección Mexicana su nuevo uniforme?

Después de los tres duelos amistosos en Estados Unidos y la Concacaf Nations League, México regresa a la actividad el próximo 31 de agosto. El 'Tata' Martino tendrá un nuevo compromiso, que le servirá para probar a jugadores de la Liga BBVA MX -al no ser Fecha FIFA no pueden venir los europeos-, ante su similar de Paraguay.

El encuentro se disputará en el imponente Mercedes Benz Stadium, en Atlanta, Estados Unidos , en punto de las 8:00 PM (tiempo del centro de México).

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