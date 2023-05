Brasil se solidariza con Vinícius Júnior por gritos racistas

Vinícius Júnior ha sido el centro de atención en los últimos días por los gritos racistas que le hicieron al delantero con la afición del Valencia en el Estadio de Mestalla. Varias personas le han mandado mensajes de solidaridad y en Brasil decidieron unirse en la lucha del atacante.

Fue en la noche del lunes 22 de mayo del 2023, en Río de Janeiro, en una cooperación entre el Núcleo del Deporte, la Fe del Santuario Arquidiocesano Cristo Redentor, la Confederación Brasileña de Fútbol y el Observatorio de Discriminación Racial en el Fútbol que decidieron solidarizarse con Vinícius.

La forma en que se solidarizaron fue apagando por completo la iluminación de Cristo Redentor de Río de Janeiro por una hora. Algo que impresionó al delantero y decidió mandar un mensaje a través de sus redes sociales.

Vinicius Junior reacciona al Cristo Redentor apagado

Tras las fotos del Cristo Redentor, Vinícius Júnior mandó un mensaje de agradecimiento por la acción de solidaridad que le terminó conmoviendo, pero agregó que quiere inspirar y traer luz a la lucha. Por último, detalló que tiene un propósito en la vida y aunque llegue a sufrir más, está preparado para que no pasen por situaciones similares.

“Negro e imponente. Cristo Redentor fue así. Una acción de solidaridad que me conmueve. Pero quiero, sobre todo, inspirar y traer más luz a nuestra lucha.

Agradezco mucho toda la cadena de cariño y apoyo que he recibido en los últimos meses. Tanto en Brasil como en el mundo. Sé exactamente quién es quién. Cuenta conmigo porque los buenos son la mayoría y no me rendiré.

Tengo un propósito en la vida y si tengo que sufrir más y más para que las generaciones futuras no pasen por situaciones similares, estoy listo y preparado”.

Preto e imponente. O Cristo Redentor ficou assim há pouco. Uma ação de solidariedade que me emociona. Mas quero, sobretudo, inspirar e trazer mais luz à nossa luta.



