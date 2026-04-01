OFICIAL: El APRETADO calendario de Cruz Azul para este mes de abril

Cruz Azul tendrá un calendario bastante apretado y una dura prueba fisica en el mes de abril. El conjunto Celeste disputará un total de siete juegos en tan tolo 26 días del mes.

La Máquina será de los pocos equipos que tengan siete encuentros y un calendario tan justo debido a que sigue compitiendo en la Concachampions 2026 y se ubica en los primeros lugares del Clausura 2026.

Los partidos de Cruz Azul en abril

Los juegos que tendrá Cruz Azul en abril son:



Cruz Azul vs Pachuca jornada 13 sábado 4 de abril del 2026 en el Estadio Cuauhtémoc

LAFC vs Cruz Azul juego de ida de los Cuartos de Final de la Concachampions martes 7 de abril del 2026.

América vs Cruz Azul jornada 14 sábado 11 de abril del 2026 en el Estadio Banorte.

Cruz Azul vs LAFC juego de vuelta de los Cuartos de Final de la Concachampions martes 14 de abril del 2026.

Cruz Azul vs Xolos de Tijuana jornada 15 sábado 18 de abril del 2026 en el Estadio Cuauhtémoc.

Querétaro vs Cruz Azul jornada 16 martes 21 de abril del 2026 en el Estadio la Corregidora

Cruz Azul vs Necaxa jornada 17 sábado 26 de abril del 2026 en el Estadio Cuauhtémoc.

📆 LLEGÓ ABRIL 📆 Les dejamos nuestros compromisos de este mes. 💙 pic.twitter.com/MDFcJDATFV — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 1, 2026

Los dirigidos por Nicolás Larcamón tendrán tres semanas con doble jornada, por lo que cuidar el desgaste fisico y mental de sus futbolistas tendrá que ser vital.

La afición espera que el equipo pueda competir al parejo por los dos torneos pues Cruz Azul es el vigente campeón de la Concachampions y va a buscar el bicampeonato de la mano de mantenerse peleando por los primeros lugares de la tabla de posiciones del Clausura 2026.