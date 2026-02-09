Árbitro pidió matrimonio en estadio y termina acusado de robo

Un momento que realmente estaba enfocado en lo emotivo de la petición de matrimonio de este árbitro, terminó en una serie de “dimes y diretes” de un ex trabajo. Allí se le acusó de haber robado y utilizado de manera ilícita dinero para usos personales. Por ello, se desató un caos en Alemania con este caso… y he aquí los detalles.

¿Por qué el árbitro terminó acusado de robo?

Es fin de semana en la Bundesliga, y un oficial le pide matrimonio a su pareja. Todo es amor, aplausos y algarabía, pero en ese sentido el sitio donde Pascal Kaiser había trabajado… aprovechó para echarle la culpa de un robo. Sin embargo, él lo negó de manera rotunda.

Según el medio Bild, la Fiscalía de Colonia buscó al árbitro por ser acusado de robo. Estas acusaciones vendrían desde el Beerpongbar Koln, donde se indica que sustrajo dinero de un día del verano de 2024. Este dinero lo habría utilizado para organizar una fiesta privada, malversando fondos que ascienden entre los 5000 y los 6000 euros.

“Otras víctimas nos han contactado. Es imposible que alguien que causa tanto daño a la gente tenga una plataforma como esta”, dijo el dueño del bar. Sin embargo, el proceso no avanzó más y el representante legal de Pascal dijo que las acusaciones eran absurdas. Y es que también se le señaló de no saber dónde vive y que por ello no pudieron contactarle.

¿Quién es este árbitro acusado de robo?

El árbitro alemán es Pascal Kaiser y es reconocido de manera muy clara por ser una persona que pelea por los derechos de la comunidad LGBTQ+. Su pedida de matrimonio se dio en el marco de la semana de la diversidad en el balompié de Alemania y su pareja le dijo que sí. Esto sucedió en la previa del encuentro entre Colonia y Wolfsburgo.

Con 27 años, se declaró bisexual en el 2022 y desde ahí ganó bastante apoyo. Se le identifica como una persona capaz de enfrentarse a un entorno que no está acostumbrado a abrir posibilidades a las personas que forman parte de dicha comunidad.