¿Polémica? El árbitro que pitará el Chivas vs Pumas de la Jornada 13 del Clausura 2026

La comisión de árbitros ha dado a conocer las designaciones arbitrales correspondientes a los partidos de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y ha llamado la atención de los árbitros designados para el juego de Chivas vs Pumas.

Para uno de los juegos más destacados de la jornada, los silbantes elegidos son:



Árbitro Central Ismael Rosario López Peñuelas

Árbitro Asistente 1 Enríque Isaac Bustos Díaz

Árbitro Asistente 2 Edgar Magdaleno Castrejon

Cuarto Árbitro Yonatan Peinado Aguirre

Árbitro VAR Vicente Jassiel Reynoso Arce

Árbitro VAR Asistente Enrique Martínez Sandoval

En lo que va del Clausura 2026, el central Ismael Rosario López Peñuelas ha estado encargado de seis encuentros en los que ha dejado un total de 20 tarjetas amarillas y dos tarjetas rojas.

Fecha y hora del Chivas vs Pumas

El encuentro de Chivas vs Pumas se va a disputar el siguiente domingo 5 de abril del 2026 en punto de las 20:07 horas tiempo del centro de México.



Partido: Chivas vs Pumas Jornada 13 del Clausura 2026

Fecha: Domingo 5 de abril del 2026

Hora: 20:07 horas tiempo del centro de México

Lugar: Estadio Akron.

Así llega Chivas y Pumas

Uno de los juegos más destacados de la jornada entre dos equipos que se encuentran peleando en los primeros lugares de la tabla. Chivas llega ubicado en el primer lugar con 30 puntos conseguidos y con la posibilidad de si se lleva la victoria, puede asegurar su lugar directo a la Liguilla.

El rebaño registra 10 victorias y dos derrotas en el Clausura 2026. Llega con una racha de cuatro victorias consecutivas y busca mantener su buen momento ante Pumas.

🇲🇽 Spoiler alert de los Rojiblancos que regresan hoy al Rebaño Sagrado 😍 pic.twitter.com/oyMpmS0xQw — CHIVAS (@Chivas) April 2, 2026

Por su parte, los universitarios se ubican en el cuarto lugar de la tabla con 23 puntos conseguidos. Registra seis victorias, cinco empates y una derrota.