OFICIAL: El árbitro definido para la final del Mundial 2026
La FIFA dio a conocer a la terna arbitral que definieron para la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre España vs Argentina
Este jueves 16 de julio del 2026, la FIFA dio a conocer en sus redes sociales a la terna arbitral que definieron para la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre España vs Argentina.
El árbitro principal será el esloveno Slavko Vinčić, el asistente 1 será Tomaž Klančnik y el asistente dos Andraž Kovačič. Los tres árbitros son de Eslovenia.
El cuarto árbitro será Adham Makhadmeh y el asistente de reserva Mohammad Al Kalaf, los dos de Jordania.
- Detalles de la terna arbitral:
- Árbitro principal: Slavko Vinčić (Eslovenia)
- Asistente 1: Tomaž Klančnik (Eslovenia)
- Asistente 2: Andraž Kovačič (Eslovenia)
- Cuarto árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania)
- Asistente de reserva: Mohammad Al Kalaf (Jordania)
The match officials for @FIFAWorldCup Final have been appointed. 🤝
— FIFA (@FIFAcom) July 16, 2026
¿Quién es Slavko Vinčić?
Slavko Vinčić es un árbitro con amplia experiencia en Champions League, Europa League y competiciones internacionales. Nació en 1979, tiene más de 15 años como internacional FIFA .
Es conocido por tener un estilo firme, buen manejo del VAR y capacidad para partidos de alta tensión. Su designación busca máxima neutralidad al no tener algún favoritismo o relación con las dos selecciones finalistas.
El árbitro esloveno Slavko Vinčić ha silbado hasta el momento tres partidos en lo que va de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, los cuales han sido:
- Brasil 1 - 1 Marruecos (Fase de grupos, Grupo C - 14 de junio de 2026
- Jordania 1 - 2 Argelia (Fase de grupos, Grupo J - 23 de junio de 2026
- México 2 - 0 Ecuador Dieciseisavos de final
Así llegan España y Argentina a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
España, dirigido por Luis de la Fuente, líder invicto del Grupo H. Eliminó a Austria (3-0), Portugal (1-0), Bélgica (2-1) y Francia en semifinales al ganar (2-0).
Por otra parte, Argentina dirigido por Lionel Scaloni fue líder invicto del Grupo J. Logró vencer a Cabo Verde (3-2 prórroga), Egipto (3-2), Suiza (3-1 prórroga) e Inglaterra en semis (2-1).