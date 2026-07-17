OFICIAL: El árbitro definido para la final del Mundial 2026

Este jueves 16 de julio del 2026, la FIFA dio a conocer en sus redes sociales a la terna arbitral que definieron para la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre España vs Argentina.

El árbitro principal será el esloveno Slavko Vinčić, el asistente 1 será Tomaž Klančnik y el asistente dos Andraž Kovačič. Los tres árbitros son de Eslovenia.

El cuarto árbitro será Adham Makhadmeh y el asistente de reserva Mohammad Al Kalaf, los dos de Jordania.

Detalles de la terna arbitral:

Árbitro principal: Slavko Vinčić (Eslovenia)

Asistente 1: Tomaž Klančnik (Eslovenia)

Asistente 2: Andraž Kovačič (Eslovenia)

Cuarto árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania)

Asistente de reserva: Mohammad Al Kalaf (Jordania)

The match officials for @FIFAWorldCup Final have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 16, 2026

¿Quién es Slavko Vinčić?

Slavko Vinčić es un árbitro con amplia experiencia en Champions League, Europa League y competiciones internacionales. Nació en 1979, tiene más de 15 años como internacional FIFA .

Es conocido por tener un estilo firme, buen manejo del VAR y capacidad para partidos de alta tensión. Su designación busca máxima neutralidad al no tener algún favoritismo o relación con las dos selecciones finalistas.

El árbitro esloveno Slavko Vinčić ha silbado hasta el momento tres partidos en lo que va de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, los cuales han sido:



Brasil 1 - 1 Marruecos (Fase de grupos, Grupo C - 14 de junio de 2026

Jordania 1 - 2 Argelia (Fase de grupos, Grupo J - 23 de junio de 2026

México 2 - 0 Ecuador Dieciseisavos de final

Así llegan España y Argentina a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

España, dirigido por Luis de la Fuente, líder invicto del Grupo H. Eliminó a Austria (3-0), Portugal (1-0), Bélgica (2-1) y Francia en semifinales al ganar (2-0).

Por otra parte, Argentina dirigido por Lionel Scaloni fue líder invicto del Grupo J. Logró vencer a Cabo Verde (3-2 prórroga), Egipto (3-2), Suiza (3-1 prórroga) e Inglaterra en semis (2-1).

