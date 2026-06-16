Argentina 3-0 Argelia | Messi firma un HAT-TRICK histórico en el Mundial 2026

¡EXHIBICIÓN TOTAL DE LA ALBICELESTE!

Argentina arrancó con fuerza su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al imponerse 3-0 sobre Argelia en un partido marcado por la magia de Lionel Messi. El capitán argentino fue la gran figura del encuentro al firmar un espectacular hat-trick que hizo vibrar a millones de aficionados alrededor del mundo.

