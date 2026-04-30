Real Madrid dejaría ir hasta 8 FUTBOLISTAS tras decepcionante temporada en Liga y Champions

El Real Madrid atraviesa por uno de los momentos más complicados de su historia reciente no solo en cuanto a resultados se refiere, sino también en torno al estilo de juego. Ante tal situación, desde la cúpula merengue estarían planeando una limpia en el plantel de cara al próximo torneo.

El momento mas bonito del Cholo con el Atlético De Madrid

Es así como el Real Madrid tendría en mente la baja de hasta ocho futbolistas a fin de reforzar su plantilla y tener un equipo lo suficientemente competitivo para recuperar la cima de LaLiga, así como para volver a los escenarios más importantes dentro de la UEFA Champions League.

¿Qué jugadores saldrían del Real Madrid para el próximo torneo?

De acuerdo con información del portal Sports, la directiva merengue ya estaría trabajando en la baja de hasta ocho futbolistas que tuvieron una lamentable temporada o, bien, que no han demostrado lo que se esperaba de ellos al momento de ser fichados en el pasado.

Te puede interesar: ¿Cuánto cuesta hospedarse cerca del Estadio Banorte para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Te puede interesar: Los 3 partidos más MEMORABLES de México en la historia de las Copas del Mundo

Entre los futbolistas que dirían adiós al Real Madrid aparece Eduardo Camavinga, recordado por la roja que tuvo ante el Bayern Múnich en la Champions League, así como David Alaba, veterano jugador austriaco que ha sufrido de constantes lesiones a lo largo de los últimos años.

El argentino Mastantuono, así como el español Carvajal, también causarían baja del Real Madrid para la próxima semana. Finalmente, el conjunto blanco buscaría aumentar la calidad de su banquillo, por lo que para ello dejaría ir a elementos como Dani Ceballos, Gonzalo García, Raúl Asencio y Fran García.

¿Qué fichajes podría tener el Real Madrid en el próximo mercado de transferencias?

Así como se espera el regreso de jugadores que fueron cedidos como lo son el brasileño Endrick y el argentino Nico Paz, el Real Madrid tendría en mente romper el mercado de fichajes a través de la posible contratación de Rodri, contención español que actualmente milita en el Manchester City.