Argentina vs Cabo Verde | RESUMEN Y GOLES | Highlights | Copa Mundial de la FIFA 2026
Messi abrió el camino, pero Cabo Verde vendió cara la derrota en uno de los partidos más emocionantes del Mundial. Revive los goles, las polémicas y las mejores jugadas de un duelo inolvidable que se definió hasta los últimos minutos.
¡PARTIDAZO MUNDIALISTA! Argentina y Cabo Verde protagonizaron uno de los encuentros más emocionantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Albiceleste tuvo que exigirse al máximo para superar a una selección africana que sorprendió con su intensidad, sus goles y su capacidad de respuesta.