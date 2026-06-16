Argentina vs Argelia e Inglaterra vs Croacia: EN VIVO y GRATIS por TV Azteca Deportes en el Mundial 2026
Disfruta de los dos juegos de la Fecha 1 de la Copa Mundial de la FIAF 2026™ EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes
La Copa Mundial de la FIAF 2026™ sigue trayendo grandes emociones. Liderados por Lionel Messi, Argentina debuta ante Argelia. Por su parte, Inglaterra y Harry Kane se miden a la Croacia comandada por Luka Modric.
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