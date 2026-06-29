Argentina vs Cabo Verde: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de 16vos de Final del Mundial 2026 en TV Abierta, a través de TV Azteca

Argentina y Cabo Verde se miden en la instancia de 16vos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego de la Fase de Grupos, los equipos chocan en la ciudad de Miami, juego a disputarse el viernes 3 de julio a las 16:00 horas, tiempo del Centro de México.

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