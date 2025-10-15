Argentina vs Colombia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado la semifinal del Mundial Sub-20, hoy miércoles 15 de octubre; marcador online

Marruecos esperara rival en la Gran Final del Mundial Sub-20, contrincante que va a salir de la llave entre Argentina y Colombia. Dirigidos por Diego Placente, la albiceleste encara el partido luego de haber eliminado a México en la instancia de cuartos de final. Del otro lado, la escuadra Cafetera comandada César Torres viene de ganarle a España en la ronda anterior de la Copa del Mundo.

A lo largo del Mundial Sub-20, Argentina marcha con paso perfecto desde el inicio de la competencia, registrando puras victorias en Chile 2025. Por su parte, Colombia ha tenido dos empates en el torneo, mismos que se dieron en la Fase de Grupos.