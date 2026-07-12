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Argentina vs conjunto suizo: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el resultado del partido de cuartos de final de la justa de verano

Desde el Estadio Kansas, Argentina y el conjunto suizo, lucharán por el último boleto a las semifinales de la justa de verano más importante del balompié internacional

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Escrito por: Sebastian Cortés

Desde la cancha del Estadio Kansas, Argentina buscará el último boleto a las semifinales de la justa de verano más importante del balompié internacional frente al conjunto suizo, donde Messi y sus compañeros tratarán de llegar a su segunda semifinal seguida.

El minuto a minuto es presentado por Jaecoo 5

jaecoo 5

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