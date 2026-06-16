Argentina 3-0 cuadro argelino; El 10 sudamericano hace historia en la justa veraniega con un triplete - Presentado por Jaecoo 5

La Albiceleste de Lionel hizo su aparición en la justa veraniega de este año y se vio las caras con el combinado argelino. Los pupilos de Lionel Scaloni se dieron cita en Kansas City en busca de empezar con el pie derecho su camino en el torneo internacional y pisaron fuerte. El 10 sudamericano se 'salió' del partido con un triplete que lo puso en la cima de los máximos goleadores de la justa veraniega y así, el campeón empezó con el pie derecho en el torneo internacional.

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