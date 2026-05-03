Llegó como figura de Ecuador y Pumas pagó casi 100 millones por él, pero solo anotó 6 goles

Pumas tiene la fortuna de haber contado, a lo largo de su historia, con increíbles delanteros que vinieron de otras partes del mundo para romperla en el club. Tristemente para su causa, existen algunas excepciones que se han quedado grabadas en la mente de miles de aficionados universitarios.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Uno de los ejemplos más recientes de lo anterior es nada más y nada menos que Ariel Nahuelpán, un atacante argentino que llegó directamente de la Liga de Ecuador y que, pese al enorme cartel con el que contaba, nunca pudo destacar como se esperaba en Pumas. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Ariel Nahuelpán, de destacar en Ecuador a ser la decepción en Pumas

Nacido el 15 de octubre de 1987, Ariel Nahuelpán es un jugador de 38 años de edad que llegó a Pumas en julio del 2013 a cambio de casi 4 millones de euros, según Transfermarkt. Si convertimos este dinero a moneda nacional, hace más de una década el club desembolsó casi 100 millones de pesos por el atacante en turno.

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Cabe decir que Ariel Nahuelpán llegó con un excelente cartel internacional luego de su paso por la LDU Quito y el Barcelona de Ecuador, instituciones en donde hizo 38 goles en poco más de 130 partidos, lo cual hablaba de un delantero eficaz para esa época, al menos, a nivel continental.

No obstante, entre su nulo periodo de adaptación a la capital del país y la baja de juego que tuvo durante varios meses, Ariel Nahuelpán únicamente pudo disputar poco más de seis meses con el combinado del Pedregal, mismo en donde solamente anotó seis tantos en más de 1,360 minutos distribuidos en 21 juegos.

Decepcionó en Pumas, pero brilló en Pachuca

Curiosamente, Ariel Nahuelpán tuvo distintas oportunidades en otros equipos de la Liga BBVA MX y uno de ellos fue Pachuca, escuadra que lo arropó y en donde sorprendió de manera importante al sumar 28 anotaciones y siete pases a gol en 60 duelos disputados, siendo el equipo con el que más dianas tiene en su carrera.