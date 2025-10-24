ATENCIÓN: Armando González tendría una OFERTA para salir de Chivas y jugar en Europa

El futuro de Armando González podría dar un giro inesperado. Con 22 años de edad, el delantero tendría una oferta desde Europa para continuar su carrera, misma que dio inicio en Chivas.

A pesar de que el atacante apenas registra 42 partidos con el primer equipo del Club Deportivo Guadalajara, la ‘Hormiga’ González ya fue visto desde Europa. De acuerdo a diversos reportes, el delantero estaría en la órbita de un equipo de Rusia del cual no se ha revelado el nombre.

¿Cuánto vale la ‘Hormiga’ González?

Con un valor aproximado a los 2,5 millones de euros, Armando González podría vivir el sueño europeo al que todos apuntan, no obstante, su corta edad y poca experiencia en Primera División ponen en duda si debería salir del ‘Rebaño Sagrado’, escuadra con la que tiene una marca de 12 goles y dos asistencias desde su debut.

A lo largo del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, la ‘Hormiga’ se ha convertido en una pieza clave en el esquema de Gabriel Milito, pues el canterano ha aprovechado las ausencias de Javier ‘Chicharito’ Hernández para irse consolidando en el conjunto rojiblanco. Y es que en la presente campaña, Armando González tiene un registro de 14 partidos jugados de los cuales, en 10 ocasiones ha saltado a la cancha como titular. De igual forma, en el certamen en curso ha marcado siete anotaciones.

Luego de la Jornada 14, la cual fue celebrada a media semana, Chivas se ubica en el octavo lugar de la tabla general con 20 puntos. Tras caer ante Querétaro, el ‘Rebaño Sagrado’ se encuentra en puestos de Play-In rumbo a la recta final de la Fase Regular.

Para la Fecha 15 del campeonato, el equipo comandado por Gabriel Milito recibe al Atlas en el Estadio Akron para disputar una edición más del Clásico Tapatío, partido a jugarse el sábado 25 de octubre a las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

