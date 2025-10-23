Así va la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 14 del Apertura 2025

Se fue la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Luego de la actividad a media semana por la fecha doble, hay movimientos en la clasificación que sigue liderando Toluca.

Dirigidos por Antonio Mohamed, los ‘Diablos Rojos’ mantienen el primer puesto luego de haber empatado ante Tijuana. Por su parte, el Club América es segundo con 30 unidades, misma cantidad que Monterrey que ocupa el tercer lugar del certamen.

El cuarto puesto le corresponde a Tigres, quienes tienen 29 puntos al igual que Cruz Azul que se encuentra en el quinto sitio. Los primeros cinco equipos de la tabla general ya se encuentran en la Fase Final del Torneo Apertura 2025.

Los Xolos son sextos con 21 unidades, seguidos de Pachuca con la misma cantidad. Chivas ocupa el octavo lugar con 20 puntos, Juárez es noveno con 19, Atlético de San Luis décimo con 16 puntos, Atlas tiene la misma cifra y ocupa el lugar 11, Pumas es 12 con 14 unidades y por debajo, aparecen Santos y Querétaro con el mismo registro de puntos.

En la zona baja, Mazatlán aparece en el puesto 15 con 12 unidades, León en el 16 con la misma cantidad, Necaxa en el 17 con 10 puntos y el fondo lo ocupa Puebla con 8 unidades.

Partidos de la Jornada 15 del Apertura 2025

Viernes 24 de octubre:

Juárez vs Puebla

Mazatlán vs América

Sábado 25 de octubre:

Tigres vs Tijuana

León vs Pumas

Chivas vs Atlas

Cruz Azul vs Monterrey

Domingo 26 de octubre:

Santos vs Querétaro

Atlético de San Luis vs Necaxa

Toluca vs Pachuca