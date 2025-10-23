Así va la Liguilla al momento tras la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Entramos en la recta final de la Fase Regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Luego de la fecha doble, misma que tuvo actividad con la Jornada 14, comienza a formarse la Fase Final de la competencia con varios equipos clasificados a la siguiente instancia del certamen.

En primer lugar, Toluca lidera la tabla general con 32 puntos. Durante la Fecha 14, los ‘Diablos Rojos’ dirigidos por Antonio Mohamed y actuales campeones del futbol mexicano, ya tienen su boleto en la Liguilla. De igual forma, América, Monterrey, Tigres y Cruz Azul ya se encuentran instalados en la Fase Final del Apertura 2025.

Por debajo y al momento, Tijuana ocupa el sexto lugar que otorga un pase directo a la Liguilla. Mientras que Pachuca, Chivas, Juárez y el Atlético de San Luis, se encuentran en puestos de Play-In.

Liguilla al momento tras la Jornada 14

Al momento y a falta de tres fechas, la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX quedaría de la siguiente forma:

Liguilla Directa:



Toluca

Cruz Azul

Monterrey vs Xolos

Tigres vs Cruz Azul

Play-In



Pachuca vs Chivas

Juárez vs Atlético de San Luis

Eliminados:

Atlas

Pumas

Santos

Querétaro

Mazatlán

León

Necaxa

Puebla

