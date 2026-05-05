Arsenal vs Atlético de Madrid: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de las semifinales de vuelta de la Champions League, marcador online

Día diferente en Londres, hay un boleto a la final de la UEFA Champions League en disputa entre el Arsenal y el Atlético de Madrid y el choque pinta para ser dramático. En suelo madrileño, el conjunto británico sacó el empate a un gol con los colchoneros y buscará sentenciar la serie en casa, sin embargo, los pupilos de Diego Simeone tienen experiencia en estas instancias y no se les puede dar por vencidos.

Cabe recordar que, si el empate prevalece después de los 90 minutos reglamentarios, nos iremos a tiempos extra y en caso de que se requiera, el finalista se definirá desde el manchón penal.

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