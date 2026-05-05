Pasó sin pena ni gloria en Tigres y ahora tiene a su equipo en la final, en busca del bicampeonato

Allá por el Clausura 2023, Tigres pasó por un momento complicado, luego de que Diego Cocca dejara la institución por dirigir a la Selección Mexicana. Ello agarró en curva a la institución, que tuvo que echar mano de gente del club, y fue entonces que le dieron la oportunidad a Marco Antonio “Chima” Ruiz de entrenar al primer equipo, donde pasó sin pena ni gloria, pero hoy está a nada de conseguir un bicampeonato.

“Chima” y Tampico avanzaron a su tercera final consecutiva de la Liga de Expansión MX y buscarán consagrarse bicampeones ante Tepatitlán, serie que se disputará el 9 y 16 de mayo. El técnico quiere hacer historia y comandar a su equipo a hacer el primero en ganar dos títulos consecutivos en la Segunda División del futbol mexicano.

Ruiz es el entrenador que va por su tercera final consecutiva en la Liga de Expansión MX con la Jaiba Brava.|Jaiba Brava

El camino de Ruiz y su equipo no fue nada fácil en este Clausura 2026, pues terminaron en quinta posición de la tabla general. No obstante, en Liguilla se encargaron de despachar a grandes clubes que eran favoritos al título, como lo fueron Atlético La Paz y Cancún FC.

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El paso gris de “Chima” Ruiz en Tigres

Marco Antonio tiene escrito su nombre con letras de oro en Tigres, ya que formó parte del cuerpo técnico de Ricardo Ferretti que lo ganó todo. Por ello, ante la salida del “Tuca”, Ruiz se quedó en la institución para ser el auxiliar de Miguel Herrera y Diego Cocca.

Cocca dejó a la UANL en la jornada 5 del Clausura 2023, por lo que “Chima” tomó las riendas del equipo de la fecha 6 a la 14, en las que registró 3 victorias, un empate y 5 derrotas. Ello provocó que el club le diera las gracias y contratara a Robert Dante Siboldi, quien rescató al equipo y los hizo campeones ese torneo.

“Chima” llegó a la Jaiba Brava a finales de 2024 y fue en su primer torneo que logró llegar a la final, aunque la perdió en tanda de penales contra los Leones Negros. Un semestre después, el futbol le dio una segunda oportunidad y logró salir campeón al ganarle a Irapuato.

En este Clausura 2026, Marco tiene la gran oportunidad de hacer historia con Tampico Madero y ser el primer equipo de la Liga de Expansión MX en lograr un bicampeonato, pues ningún club lo ha logrado desde que se que cambió de nombre la Segunda División en 2020.