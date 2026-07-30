Lesión en el peor momento; aseguran que desde Europa ya preguntaron por Santiago Sandoval

Las Chivas se convirtieron en una base importante de la selección mexicana en estos momentos, por lo que ciertos perfiles juveniles se encuentran brillando en el premundial de Concacaf. Sin embargo, uno de los nombres que más suenan en la actualidad es el de Santiago Sandoval. El joven canterano incluso ya habría despertado interés en Europa. Esto se sabe de la joya del chiverío.

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¿Santiago Sandoval saldría a Europa en breve?

La incursión del joven de 18 años en el primer equipo se hizo evidente el semestre pasado al ser figura en los cuartos de final donde sus goles metieron a Chivas en las semifinales del Clausura 2026. Sin embargo, ahora estaba brillando en el premundial donde México busca boletos para el Mundial Sub-20 y los Juegos Olímpicos de 2028.

Lamentablemente sufrió una fractura en su dedo, lo cual lo dejó fuera del torneo clasificatorio y además se perdería algunos juegos de la Liga MX. Ante eso, se reporta que su gran nivel no pasa desapercibido en el entorno internacional. Aunque no se dio el nombre, se indica que un club europeo ya le preguntó a Chivas cuáles eran las condiciones contractuales del nacido en Boca del Río.

La realidad es que Santiago Sandoval sigue en el camino de la consolidación como referente del equipo, aunque su talento es bastante notorio. Por ello, no es extraño que incluso en otras latitudes ya estén preguntando por un posible fichaje. Justo en 2025 firmó su contrato hasta 2029, acción que blindó a la institución y lo que provocaría que el Rebaño Sagrado reciba un buen dinero por él en caso de una venta.

¿Cuánto tiempo tardará la recuperación de Santiago Sandoval?

Según los primeros reportes (todavía con la fractura sin operar), el tiempo estimado de recuperación indicaba entre 4 y 6 semanas para volver a la máxima competencia. Sin embargo, el propio futbolista habría declarado que en un par de semanas podría regresar. En este caso, Chivas no dio un estimado de vuelta y probablemente le cuide pues su regreso (si es rápido) se daría en medio de las actividades de la Leagues Cup. Por ello, se tienen que esperar anuncios próximos del equipo alrededor de la fractura de dedo sufrida en el premundial.