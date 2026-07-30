¿Cuándo vuelve a jugar Santiago Sandoval en Chivas? Actualizaciones de su lesión

Santiago Sandoval atraviesa un momento complicado tras sufrir una lesión con la Selección Mexicana Sub-20. El mediocampista de Chivas ya fue operado con éxito y comenzó su proceso de recuperación. Aunque el club compartió un reporte médico, todavía no existe una fecha confirmada para su regreso a las canchas, aunque sí una tentativa.

El futbolista se lesionó durante el partido entre México y Costa Rica en el Campeonato de la Concacaf 2026 Sub-20. Después de abandonar la concentración en Puebla, Santiago Sandoval viajó a Guadalajara para ser atendido por los servicios médicos del CD Guadalajara, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Santiago Sandoval, jugador de Chivas

¿Qué lesión tuvo Santiago Sandoval en México?

La Dirección de Ciencias del Deporte de Chivas informó que el jugador fue operado para tratar una fractura de la falange proximal del cuarto dedo de la mano derecha. El procedimiento se realizó con éxito y ahora iniciará la etapa de recuperación bajo supervisión médica.

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El club también aclaró que todavía no puede establecer una fecha para su vuelta. En el comunicado explicó que “su vuelta a la actividad futbolística estará sujeta a la evolución que muestre en los próximos días”. Por esa razón, el Guadalajara continuará evaluando al mediocampista antes de autorizar su regreso a los entrenamientos y posteriormente a la competencia.

¿Cuándo vuelve a jugar Santiago Sandoval en Chivas?

De acuerdo al sitio Top Doctors, este tipo de lesiones en los dedos requieren entre 3 y 8 semanas de recuperación. Al tratarse de la mano en un deporte de pies, es posible que regrese antes de lo esperado.

Después de la inmovilización también suele ser necesaria una etapa de fisioterapia para recuperar la movilidad y la fuerza de la mano. Ese periodo puede durar entre dos y cuatro semanas, por lo que el regreso a la actividad depende de la evolución clínica y de las valoraciones médicas.

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Santiago Sandoval dejó a la Selección Mexicana Sub-20 para operarse

La lesión obligó al mediocampista a abandonar la concentración de la Selección Mexicana en pleno Campeonato Sub-20 de la Concacaf. Sandoval no pudo continuar en el torneo y regresó a Guadalajara para someterse a la cirugía. Ahora, su prioridad será completar la rehabilitación y ponerse nuevamente a disposición de Chivas cuando reciba el alta médica.

