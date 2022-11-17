Así es la lujosa casa de la Selección Mexicana en Qatar

La Copa del Mundo Qatar 2022 está más cerca que nunca, a tan solo unos cuantos dias de dar inicio, la Selección Mexicana, dirigida por su entrenador, el argentino, Gerardo "Tata" Martino, ya se encuentra en tierras mundialistas concentrada para lo que será su participación en la máxima fiesta del futbol.

Un palacio de lujo será la casa de México en Qatar 2022

Durante toda su estancia, el conjunto mexicano tendrá como su base el resort A Murwab, un hotel ubicado en la localidad de Simaisma, a 20 minutos, unos 18 kilómetros de la ciudad capital, Doha, siendo uno de los más lujosos del país árabe y que cuenta con todas las comodidades y amenidades, entre las que se encuentran gimnasio, spa, alberca, cancha de tenis, futbol, basquetbol y una playa privada.

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El precio para alojarse en alguna de las 52 villas que componen el hotel ronda entre los 15 mil y los 20 mil pesos mexicanos.

¿En dónde entrenará la Selección Mexicana en Qatar 2022?

A pesar de todas las comodidades que el resort ofrece, entre éstas no se encuentra una cancha de futbol apropiada para llevar a cabo sus entrenamientos, por lo que el Estadio Al Khor, fue designado como el centro de entrenamiento que albergará la preparación de los partidos de la escuadra mexicana durante su estancia en la sede mundialista.

Este recinto se encuentra ubicado en la localidad de Jor, a unos 25 minutos de donde se alojará la Selección Azteca y que cuenta con una capacidad para 12 mil espectadores y una pista de atletismo, no solo será la "casa" de México, sino que al haber pocos recintos deportivos en Catar, será la FIFA la que asigne los horarios de entrenamiento.

¿Cuándo juega México en Qatar 2022?

México quedó emparejado dentro del Grupo C junto a Argentina, Arabia Saudita y Polonia, debutando el martes 22 de noviembre frente a los polacos, comandados por Robert Lewandowski, en el Estadio 974, posteriormente se medirá a los argentinos, liderados por Lionel Messi, el sábado 26 de noviembre en el Estadio Lusail y cerrará la fase de grupos ante los saudíes el miércoles 30 de noviembre nuevamente en el Estadio Lusail.

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