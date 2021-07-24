Tokio, Japón.- Los arqueros Alejandra Valencia y Luis ‘Abuelo’ Álvarez consiguieron la primera medalla para México en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 en Tiro con Arco Mixto tras vencer al equipo de Turquía por parciales de 36-34, 27-36, 39-36, 34-33.

La pareja azteca consiguió la presea número setenta (70) en la historia de nuestro país.

La dupla mexicana se presentó en la Justa Veraniega ante el equipo Alemán conformado por Florian Unruh y Michelle Kroppen. El marcador final fue favorable al equipo tricolor, con un resultado de 6-2.

En las acciones de los cuartos de final, los mexicanos no dejaron nada para otro momento y barrieron con Saraha Bettles y Patrick Houston, por marcador de 6-0.

‘Ale’ y el ‘Abuelo’ mantuvieron a miles de mexicanos a las expectativas de su paso a Semifinales, en donde enfrentaron a la dupla surcoreana.

En dicha ronda, perdieron ante el país de Corea del Sur por marcador final de 5-1. Pese al descalabro que los alejó del oro y la plata de Juegos Olímpicos, los aztecas dejaron la luz encendida para millones de mexicanos, con la esperanza de la primera medalla para nuestro país en esta competición.

La delegación de nuestro país consiguió su primera presea en Tokyo , en tiro con arco. La pareja azteca venció a Turquía en 4 sets por parciales de 6-2.

El podio fue completado por la dupla de Países Bajos en segundo lugar y el equipo coreano, quien se quedó con el oro.

La arquera Gabriela Bayardo Schlosser es una tiradora con arco de origen mexicano; hoy, ganó la medalla de plata en la disciplina en la categoría de equipo mixto representando a Países Bajos en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. La diestra es nacida en Tijuana, Baja California, el 18 de febrero de 1994 y representa al país europeo en la justa deportiva cuatrienal luego de contraer matrimonio con un ciudadano neerlandés.

