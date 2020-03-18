Jahir Ocampo y Jane Valencia ilusionados por Tokio 2020
Entrevista con el clavadista Jahir Ocampo y la luchadora Jane Valencia
Rumbo a Tokio 2020 y el tema del Coronavirus
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Mensaje de Héctor Herrera a los mexicanos por Coronavirus.
Expresidente del Real Madrid enfermo de Covid-19, este y otros temas en Corito y al Pie.
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Japón continúa con los planes olímpicos
El gobierno japonés dice que no se está preparando para postergar Juegos Olímpicos.
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Define COI última postura respecto al COVID-19 en relación a Tokio 2020
El Comité Olímpico Internacional no tiene entre sus planes mover la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
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Japoneses se niegan a los Juegos Olímpicos
Población de Japón se inclina por posponer los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
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10 recomendaciones para evitar el contagio del COVID-19
La pandemia del Coronavirus ha afectado a prácticamente todo el mundo. Estos son 10 puntos a seguir para evitar el contagio.
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Fórmula Uno pospone carreras del 2020 por Coronavirus
Luego de cancelar el GP de Australia, la F1 suspendió un par de fechas más.
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Suspenden el Preolímpico de Guadalajara por Coronavirus
En prevención al COVID-19, el torneo clasificatorio a Tokio 2020 correspondiente a Concacaf, ha quedado suspendido.