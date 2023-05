Descubre cómo quedaría la Liguilla tras juegos de repechaje de Liga MX

El fin de semana se jugarán los cuatro partidos del repechaje dentro de la fase final de la Liga MX. Ocho equipos buscarán los boletos que restan para la etapa de cuartos de final donde ya están instalados Rayados, América, Chivas y Toluca.

Análisis: Pros y contras del repechaje de la Liga BBVA MX

¿Contra quién jugaría tu equipo? Aquí te damos las 16 combinaciones posibles.

Los partidos de repechaje son: Pachuca vs Santos, León vs San Luis, Tigres vs Puebla y Cruz Azul vs Atlas

1. Si avanzan Pachuca, León, Tigres y Cruz Azul:

Monterrey vs Cruz Azul, América vs Tigres, Chivas vs León y Toluca vs Pachuca

2. Si avanzan Pachuca, León, Tigres y Atlas:

Monterrey vs Atlas, América vs Tigres, Chivas vs León y Toluca vs Pachuca

3. Si avanzan Pachuca, León, Puebla y Cruz Azul:

Monterrey vs Puebla, América vs Cruz Azul, Chivas vs León y Toluca vs Pachuca

4. Si avanzan Pachuca, León, Puebla y Atlas:

Monterrey vs Puebla, América vs Atlas, Chivas vs León y Toluca vs Pachuca

5. Si avanzan Pachuca, San Luis, Tigres y Cruz Azul:

Monterrey vs San Luis, América vs Cruz Azul, Chivas vs Tigres, Toluca vs Pachuca

6. Si avanzan Pachuca, San Luis, Tigres y Atlas:

Monterrey vs San Luis, América vs Atlas, Chivas vs Tigres, Toluca vs Pachuca

7. Si avanzan Pachuca, San Luis, Puebla y Cruz Azul:

Monterrey vs San Luis, América vs Puebla, Chivas vs Cruz Azul y Toluca vs Pachuca

8. Si avanzan Pachuca, San Luis, Puebla y Atlas



Monterrey vs San Luis, América vs Puebla, Chivas vs Atlas y Toluca vs Pachuca

9. Si avanzan Santos, León, Tigres y Cruz Azul:

Monterrey vs Santos, América vs Cruz Azul, Chivas vs Tigres y Toluca vs León

10. Si avanzan Santos, León, Tigres y Atlas:

Monterrey vs Santos, América vs Atlas, Chivas vs Tigres y Toluca vs León

11. Si avanzan Santos, León, Puebla y Cruz Azul:

Monterrey vs Santos, América vs Puebla, Chivas vs Cruz Azul y Toluca vs León

12. Si avanzan Santos, León, Puebla y Atlas:

Monterrey vs Santos, América vs Puebla, Chivas vs Atlas y Toluca vs León

13. Si avanzan Santos, San Luis, Tigres y Cruz Azul:

Monterrey vs Santos, América vs San Luis, Chivas vs Cruz Azul, Toluca vs Tigres

14. Si avanzan Santos, San Luis, Tigres y Atlas:

Monterrey vs Santos, América vs San Luis, Chivas vs Atlas, Toluca vs Tigres

15. Si avanzan Santos, San Luis, Puebla y Cruz Azul:

Monterrey vs Santos, América vs San Luis, Chivas vs Puebla y Toluca vs Cruz Azul

16. Si avanzan Santos, San Luis, Puebla y Atlas

Monterrey vs Santos, América vs San Luis, Chivas vs Puebla y Toluca vs Atlas