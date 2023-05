Henry Martin su insólita racha de goles en Liguilla con América

Henry Martin se quedó con el título de goleo del Clausura 2023, el rendimiento mostrado de principio a fin del campeonato de cara al marco ha sido una muestra de calidad y trabajo diario del artillero del América.

El capitán de Las Águilas registró 14 goles en la Liga MX y rompió una sequía sin que un delantero mexicano ganara el título de goleo desde 2017, cuando Alan Pulido lo consiguió para Chivas. Henry Martin también fue de los futbolistas más determinantes del Clausura 2023, marcado tantos que significaron unidades para América.

¿Cuántos goles tiene Henry Martin en Liguillas?

Con la camiseta del América, Henry Martin ha disputado 20 partidos en las Liguillas de la Liga BBVA MX, en esa cantidad de perdidos sólo ha podido marcar dos anotaciones. Por lo que su cuota resolutiva en estos duelos de eliminación directa no ha sido la más prolifera. Algo que buscaría cambiar en su mejor torneo con Las Águilas.

Sus únicos tantos en Liguilla han sido ante Chivas y Puebla. En el Guard1anes 2020 anotó ante los rojiblancos y en el Clausura 2022 lo hizo contra La Franja. En ambos partidos los azulcremas superaron la serie.

Elogios para Henry Martin

Uno de los históricos del América, Enrique Borja señaló la importancia de tener un líder y estandarte como Henry Martin en el club. Por lo que elogió su actuación en el presente torneo y la manera en la que superó sus problemas personales para ser hoy el campeón de goleo de la Liga MX.

“A mí me da muchísimo gusto por Henry Martín; como él dijo, tocó fondo de un problema fuerte que tuvo, en el que bajó su nivel de juego y que le exigieron mucho; inclusive pensaron que podía salir del equipo y una serie de cosas, pero él se levantó. Me da gusto, primero que nada por él, por su fuerza, por su fe, por su familia, por sus amigos, sus compañeros; y otra vez esa presión que no se convirtió en una losa, sino en un aliciente para que lograra levantarse y que lo convirtió no solo en un goleador, también en un muchacho que está cada vez mejor como capitán de un equipo como es el América”, sentenció Enrique Borja.