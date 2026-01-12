Así queda la tabla de goleo tras la jornada 1 del Torneo Clausura 2026

La jornada 1 del Torneo Clausura 2026 finalizó y ya hay varias sorpresas que podemos destacar. Julián Carranza pisó fuerte en el futbol mexicano y en su primer juego como futbolista de los Rayos del Necaxa ya registra un gol. Mismo caso fue el de Agustín Palavecino, quien apenas llegó a las filas de Cruz Azul y ya tiene su primer tanto con su nueva camiseta a pesar que su club cayó en el Bajío frente al León de Ignacio Ambriz.

Te puede interesar: Peligra el regreso de Raúl Jiménez a la Liga BBVA MX por esta increíble razón

A pesar de que es muy temprano en el presente torneo, ya nos podemos ir imaginando a los hombres gol de sus respectivos equipos. Armando González continúa con su luna de miel frente al arco y volvió a anotar en un triunfo del Rebaño Sagrado ante su gente en el duelo contra los Tuzos del Pachuca. Por otro lado, Helinho fuel el héroe del Toluca al meter el único gol en el cotejo entre los Rayados de Monterrey y los Diablos Rojos del Toluca.

Tabla de goleo del Clausura 2026 al momento

Armando González - un gol - Chivas del Guadalajara

Ismael Díaz - un gol - Club León

Agustín Palavecino - un gol - Cruz Azul

Helinho - un gol - Toluca

Julián Carranza - un gol - Necaxa

Cabe destacar que, Club Tijuana, América, Puebla, Pachuca y Rayados de Monterrey fueron los únicos clubes que no lograron anotar y de hecho, el compromiso entre Xolos y Águilas fue el único en el que no hubo anotaciones. Finalmente, los Rayos del Necaxa lideran la tabla de goleo colectivo al haber anotado tres tantos contra Santos Laguna.

